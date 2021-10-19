Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с Путиным в «любом формате»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV. Помимо этого, Зеленский сообщил о шансах на встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Он заявил, что Киев готов к ней, подчеркивает Газета.ру.

Напомним, в апреле президент Украины заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Глава российского государства 22 апреля, комментируя это предложение, отметил, что, если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины, в первую очередь, должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил, что перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается.