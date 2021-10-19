Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с Путиным в «любом формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV. Помимо этого, Зеленский сообщил о шансах на встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Он заявил, что Киев готов к ней, подчеркивает Газета.ру.
Напомним, в апреле президент Украины заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Глава российского государства 22 апреля, комментируя это предложение, отметил, что, если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины, в первую очередь, должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил, что перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается.
А ранее на Украине рассказали, как Владимир Зеленский мог бы наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Экс-министр транспорта и связи Украины, бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что это можно было сделать, поздравив российского коллегу с днем рождения. Путин отметил 69-ый день рождения 7 октября.
«Я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В этот день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями», — заявил Червоненко в эфире телеканала «НАШ».
Экс-министр подчеркнул, что говорит в первую очередь о деловых отношениях глав государств. По словам Червоненко, Зеленскому и Путину «не надо дружить, надо достойно разговаривать».
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