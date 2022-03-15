Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения в стране

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

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В пресс-службе парламента подтвердили получение документа.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. Документ, внесенный Зеленским, предполагает его продление на 30 дней.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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