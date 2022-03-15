В Германии возбуждены дела о травле русскоязычного населения

По словам посла, германские власти осознают, что разжигается ненависть и призывают граждан к сдержанности. Нечаев отметил, что полиция страны обеспечивает безопасность загранчреждений РФ в стране.

Травля в отношении русскоязычного населения в других странах началась после старта военной операции на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

