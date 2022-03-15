В Германии возбуждены дела о травле русскоязычного населения

Уголовные дела о травле и дискриминации в отношении русскоязычного населения возбуждены в Германии. Об этом сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, передает ТАСС.

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По словам посла, германские власти осознают, что разжигается ненависть и призывают граждан к сдержанности. Нечаев отметил, что полиция страны обеспечивает безопасность загранчреждений РФ в стране.

Травля в отношении русскоязычного населения в других странах началась после старта военной операции на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Германия
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