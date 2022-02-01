Зеленский: Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых ракет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания поставила Украину тысячи противотанковых ракет, передает ТАСС.
Соответствующее заявление сделал украинский лидер по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Зеленский отметил, что он условился с Джонсоном о совместном обеспечении стабильности в Черноморском регионе, а также о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.
По словам Зеленского, он обговорил с Джонсоном вопрос «сдерживания России». Он отметил, что обсуждался комплекс шагов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru