Зеленский: Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых ракет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания поставила Украину тысячи противотанковых ракет, передает ТАСС.



Соответствующее заявление сделал украинский лидер по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Зеленский отметил, что он условился с Джонсоном о совместном обеспечении стабильности в Черноморском регионе, а также о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

По словам Зеленского, он обговорил с Джонсоном вопрос «сдерживания России». Он отметил, что обсуждался комплекс шагов.









