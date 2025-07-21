Сотрудники NASA обвинили администрацию Трампа в подрыве миссий агентства
Более 280 нынешних и бывших сотрудников NASA подписали открытое письмо с критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, обвинив Белый дом в разрушительных сокращениях, нарушениях федерального законодательства и отказе от ключевых миссий агентства. Документ направлен исполняющему обязанности главы NASA Шону Даффи.
В письме утверждается, что за последние полгода NASA столкнулось с «расточительными и деструктивными изменениями», которые, по мнению авторов, нанесли серьезный ущерб как работе агентства, так и его кадровому составу. Среди главных претензий — закрытие одобренных и профинансированных Конгрессом научных и аэрокосмических программ под видом реформ, игнорирование мнения технических специалистов и отказ от международных и образовательных инициатив.
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Сотрудники NASA также указали на угрозу национальной безопасности, вызванную утратой технологических возможностей. По их словам, политические решения принимались без консультаций с профильными структурами, а прекращение миссий приведет к безвозвратной утрате активных космических аппаратов.
Авторы письма также выразили обеспокоенность атмосферой страха внутри агентства и риском преследования за критику. Некоторые подписанты предпочли остаться анонимными. Документ был подписан представителями всех подразделений NASA и посвящен памяти экипажей, погибших в катастрофах «Челленджера», «Колумбии» и «Аполлона-1». По мнению авторов, текущая ситуация внутри агентства напоминает ошибки, предшествовавшие тем трагедиям, передает «Радиоточка НСН».
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