Сотрудники NASA обвинили администрацию Трампа в подрыве миссий агентства

Более 280 нынешних и бывших сотрудников NASA подписали открытое письмо с критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, обвинив Белый дом в разрушительных сокращениях, нарушениях федерального законодательства и отказе от ключевых миссий агентства. Документ направлен исполняющему обязанности главы NASA Шону Даффи.

В письме утверждается, что за последние полгода NASA столкнулось с «расточительными и деструктивными изменениями», которые, по мнению авторов, нанесли серьезный ущерб как работе агентства, так и его кадровому составу. Среди главных претензий — закрытие одобренных и профинансированных Конгрессом научных и аэрокосмических программ под видом реформ, игнорирование мнения технических специалистов и отказ от международных и образовательных инициатив.