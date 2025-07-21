Израиль допустил удары по системам ПВО Ирана российского производства
Израиль оставляет за собой право нейтрализовать иранские зенитные ракетные комплексы, поставленные Россией, если возникнет угроза безопасности страны. Об этом заявил член кнессета от партии «Ямина» и министр по восстановлению северных и южных территорий Израиля Зеэв Элькин, сообщает РБК.
По словам политика, израильская авиация уже имеет опыт успешного преодоления российских систем ПВО, размещенных в Иране.
Элькин напомнил, что ранее Израиль неоднократно призывал Москву отказаться от поставок комплексов С-300 Тегерану, однако после их передачи израильским военным якобы пришлось «заняться» этими системами.
Первые сообщения о заинтересованности Ирана в российских ЗРК появились еще в 2003 году. Поставка первой партии С-300 была подтверждена Тегераном весной 2016 года, а в 2017-м комплексы заступили на боевое дежурство, передает «Радиоточка НСН».
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