Израиль допустил удары по системам ПВО Ирана российского производства

Израиль оставляет за собой право нейтрализовать иранские зенитные ракетные комплексы, поставленные Россией, если возникнет угроза безопасности страны. Об этом заявил член кнессета от партии «Ямина» и министр по восстановлению северных и южных территорий Израиля Зеэв Элькин, сообщает РБК.

По словам политика, израильская авиация уже имеет опыт успешного преодоления российских систем ПВО, размещенных в Иране.