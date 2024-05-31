Зеленский заявил, что Британия не давала согласия на удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания не давала «стопроцентного разрешения» на использование своего оружия для нанесения ударов по России. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, Британия ждет решения Соединенных Штатов Америки по этому вопросу.