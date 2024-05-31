Зеленский заявил, что Британия не давала согласия на удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания не давала «стопроцентного разрешения» на использование своего оружия для нанесения ударов по России. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, Британия ждет решения Соединенных Штатов Америки по этому вопросу.

В Риме запретили Киеву использовать итальянское оружие для ударов по территории РФ

Ранее представитель Госдепа США заявил, что президент США Джо Байден дал разрешение Украине на использование американского оружия для нанесения ударов по территории РФ. Однако он оставил запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на разрешение Украине наносить удары по РФ, которое озвучили в Соединенных Штатах, Москва будет отвечать симметрично, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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