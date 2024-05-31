В Риме запретили Киеву использовать итальянское оружие для ударов по территории РФ

Применение итальянского оружия по каким-либо объектам на территории России прямо запрещено Конституцией Италии, заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни, сообщает Canale 5.

СМИ: Байден втайне разрешил Украине бить оружием США по территории России

По его словам, в Риме надеются, что итальянское оружие, переданное Киеву, будет использоваться исключительно как оборонительное.

Министр рассказал, что Италия не прекратит военные поставки на Украину.

«Но на территории России его применять нельзя», - подчеркнул Таяни.

Ранее Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: esteri.it
ТЕГИ:РоссияРакетный УдарУкраинаОружиеИталия

Горячие новости

Все новости

партнеры