В Риме запретили Киеву использовать итальянское оружие для ударов по территории РФ

По его словам, в Риме надеются, что итальянское оружие, переданное Киеву, будет использоваться исключительно как оборонительное.

Министр рассказал, что Италия не прекратит военные поставки на Украину.

«Но на территории России его применять нельзя», - подчеркнул Таяни.

Ранее Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

