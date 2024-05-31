В Риме запретили Киеву использовать итальянское оружие для ударов по территории РФ
Применение итальянского оружия по каким-либо объектам на территории России прямо запрещено Конституцией Италии, заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни, сообщает Canale 5.
По его словам, в Риме надеются, что итальянское оружие, переданное Киеву, будет использоваться исключительно как оборонительное.
Министр рассказал, что Италия не прекратит военные поставки на Украину.
«Но на территории России его применять нельзя», - подчеркнул Таяни.
Ранее Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru