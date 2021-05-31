Зеленский увидел угрозу в Союзном государстве России и Белоруссии
Создание Союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам президента Украины, Киев наблюдает за тем, как Москва и Минск «настойчиво сотрудничают друг с другом». Как отметил Зеленский, если в процессы интеграции будет включена сфера обороны, РФ и Белоруссия смогут оказывать «серьезное давление» на Украину.
«С этой стороны мы видим опасность для нас — вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией», — заключил украинский лидер.
Ранее глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сближение России и Белоруссии угрозой национальной безопасности Украины.
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