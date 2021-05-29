На Украине обеспокоились сближением России с Белоруссией
29 мая 202106:38
Сближение России и Белоруссии является угрозой национальной безопасности Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства», — поделился Кулеба в эфире телеканала «1+1».
По мнению главы МИД, власти Украины должны при принятии решений учитывать эту угрозу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru