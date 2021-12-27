Лавров: Зеленский пугает Запад безбашенными поступками
Президент Украины Владимир Зеленский пугает западные страны своей безбашенностью. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.
«Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто, боятся именно безбашенства, боятся того, что какая-то глупость, об этом все чаще пишут сейчас на Западе, разожжёт конфликт, который, по большому счету, никому не нужен», - заявил министр в ходе интервью на Youtube-канале «Соловьев Live».
Ранее глава МИД заявил, что Западу нельзя верить на слово. По его словам, период доверия западным партнерам для России закончился негативно.
Россия всегда стояла у Запада перед глазами от зависти, только он и приложил руку к развалу Советского Союза, заявил ранее экс-глава службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Владимир Шевченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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