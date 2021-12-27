Лавров: Зеленский пугает Запад безбашенными поступками

Президент Украины Владимир Зеленский пугает западные страны своей безбашенностью. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

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«Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто, боятся именно безбашенства, боятся того, что какая-то глупость, об этом все чаще пишут сейчас на Западе, разожжёт конфликт, который, по большому счету, никому не нужен», - заявил министр в ходе интервью на Youtube-канале «Соловьев Live».

Ранее глава МИД заявил, что Западу нельзя верить на слово. По его словам, период доверия западным партнерам для России закончился негативно.

Россия всегда стояла у Запада перед глазами от зависти, только он и приложил руку к развалу Советского Союза, заявил ранее экс-глава службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Владимир Шевченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Мид РФВладимир ЗеленскийСергей Лавров
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