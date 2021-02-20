Зеленский утвердил санкции СНБО по делу о финансировании терроризма
20 февраля 202119:39
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции, введенные накануне Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) против 19 компаний и 8 физлиц, сообщает офис украинского лидера.
Ранее СНБО ввел ограничения в отношении лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, а также ряда юрлиц и граждан. Санкции из-за финансирования терроризма коснулись, в том числе, пяти граждан РФ.
Ограничения введены сроком на три года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 953 / сут.
Умерли
82 876+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+17 484 / сут.
- СК проверит высказывания Навального на процессе по клевете
- «Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв аутсайдеру РПЛ
- Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о клевете
- Умер скульптор знаменитого «Атакующего была» в Нью-Йорке
- Зеленский утвердил санкции СНБО по делу о финансировании терроризма
20 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru