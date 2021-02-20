Зеленский утвердил санкции СНБО по делу о финансировании терроризма

Ранее СНБО ввел ограничения в отношении лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, а также ряда юрлиц и граждан. Санкции из-за финансирования терроризма коснулись, в том числе, пяти граждан РФ.

Ограничения введены сроком на три года.



