Зеленский утвердил санкции СНБО по делу о финансировании терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции, введенные накануне Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) против 19 компаний и 8 физлиц, сообщает офис украинского лидера.

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Ранее СНБО ввел ограничения в отношении лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, а также ряда юрлиц и граждан. Санкции из-за финансирования терроризма коснулись, в том числе, пяти граждан РФ.

Ограничения введены сроком на три года.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СанкцииСНБО УкраиныВладимир ЗеленскийУкраина
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