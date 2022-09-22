Зеленский упрекнул Германию в нежелании поставлять танки Киеву
22 сентября 202222:42
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой властей Германии, которые не проявляют желания в поставке военной техники Киеву. Об этом он заявил в интервью газете Bild.
Политик указал на то, что Германия является независимой страной и она не должна ждать, что сначала помощь окажет кто-то другой. Зеленский также отметил США и Великобританию в их значительной военной помощи Киеву.
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22 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru