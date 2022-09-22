Зеленский упрекнул Германию в нежелании поставлять танки Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой властей Германии, которые не проявляют желания в поставке военной техники Киеву. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Политик указал на то, что Германия является независимой страной и она не должна ждать, что сначала помощь окажет кто-то другой. Зеленский также отметил США и Великобританию в их значительной военной помощи Киеву.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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