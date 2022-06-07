Обращение о переводе украинского языка на латиницу зарегистрировано на сайте Зеленского

Обращение о переводе украинского языка на латиницу зарегистрировано на сайте президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатор обращения указал, что отказ от кириллицы «позволит окончательно разорвать языковые связи с Россией».

Для того, чтобы президент дал ответ на петицию под ней должны быть подписи 25 тыс. человек. На текущий момент их 49.

Ранее эта идея уже имела место. Инициатива всегда вызывала сильную дискуссию политиков и общественных деятелей.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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