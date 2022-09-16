Шольц назвал Россию наибольшей угрозой для НАТО

Россия представляет наибольшую угрозу для НАТО, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом глава правительства ФРГ заявил в ходе конференции по вопросам развития Бундесвера.

Шольц пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»

«Больше нет никаких сомнений относительно того, к чему мы должны готовиться. И Россия при президенте [Владимире] Путине, к этому мы готовимся в рамках НАТО, сейчас представляет наибольшую угрозу для нашего альянса», — цитируют политика Известия.

Как отметил Шольц, Североатлантический альянс остается гарантом безопасности Германии и будет «защищать каждый квадратный метр нашей территории».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияНАТОГерманияШольц
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