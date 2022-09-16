Шольц назвал Россию наибольшей угрозой для НАТО

«Больше нет никаких сомнений относительно того, к чему мы должны готовиться. И Россия при президенте [Владимире] Путине, к этому мы готовимся в рамках НАТО, сейчас представляет наибольшую угрозу для нашего альянса», — цитируют политика Известия.

Как отметил Шольц, Североатлантический альянс остается гарантом безопасности Германии и будет «защищать каждый квадратный метр нашей территории».

