Зеленский: Украина не намерена обстреливать Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украины не намерена обстреливать российскую территорию в случае получения от Запада оружия дальнего действия. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в интервью немецкому телеканалу ZDF Зеленский заявил о преимуществе России в военных действиях, признав, что время играет на нее, а не на Киев.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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