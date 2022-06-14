Зеленский: Украина не намерена обстреливать Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украины не намерена обстреливать российскую территорию в случае получения от Запада оружия дальнего действия. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в интервью немецкому телеканалу ZDF Зеленский заявил о преимуществе России в военных действиях, признав, что время играет на нее, а не на Киев.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

