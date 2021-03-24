Зеленский своим указом продлил антироссийские санкции

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о продлении ограничений еще на три года в отношении ряда лиц, компаний и СМИ, в том числе из России, сообщается на сайте главы государства.

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В общей сложности, санкции продлены против 81 компании и 26 физических лиц. Будут заблокированы их активы, ограничено право пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; препятствование выводу капиталов за пределы Украины.

Ранее Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) продлить действие санкций в отношении Сбербанка и Проминвестбанка. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента. В тексте документа "О применении персональных специальных экономических мер" подчеркивается, что санкции продлеваются еще на три года.



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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СанкцииВладимир Зеленский
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