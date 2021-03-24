Зеленский своим указом продлил антироссийские санкции

В общей сложности, санкции продлены против 81 компании и 26 физических лиц. Будут заблокированы их активы, ограничено право пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; препятствование выводу капиталов за пределы Украины.

Ранее Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) продлить действие санкций в отношении Сбербанка и Проминвестбанка. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента. В тексте документа "О применении персональных специальных экономических мер" подчеркивается, что санкции продлеваются еще на три года.





