Зеленский своим указом продлил антироссийские санкции
Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о продлении ограничений еще на три года в отношении ряда лиц, компаний и СМИ, в том числе из России, сообщается на сайте главы государства.
В общей сложности, санкции продлены против 81 компании и 26 физических лиц. Будут заблокированы их активы, ограничено право пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; препятствование выводу капиталов за пределы Украины.
Ранее Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) продлить действие санкций в отношении Сбербанка и Проминвестбанка. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента. В тексте документа "О применении персональных специальных экономических мер" подчеркивается, что санкции продлеваются еще на три года.
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