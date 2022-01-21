Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рейганом

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью газете Washington Post сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

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Отвечая на вопрос, как ему удалось, будучи человеком с актерской карьерой и без военного прошлого, справиться с ситуацией на границе с Украиной, Зеленский заявил, что Рейган «тоже не был военным человеком».

«Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат», — подчеркнул украинский президент.

Рональд Рейган стал президентом США в 1981 году и покинул пост в 1989-м. Глава государства также был известен как актер и радиоведущий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАУкраинаВладимир Зеленский
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