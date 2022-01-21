Украинские депутаты предсказали бегство Зеленского в случае войны с Россией

По мнению народного избранника, люди, которые находятся у власти и привели страну к «ситуации с угрозой начала войны» с РФ, покинут ее пределы, говорится в Telegram-канале депутата.

«Точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», — считает Кива.

Также он выразил мнение, что граждане страны также вряд ли найдут стимулы для участия в боевых действиях. «А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? За толпы нацистов, расплодившихся как саранча в Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет», — отметил политик.

Ранее Зеленский записал видеообращение к гражданам страны. Он назвал информацию о «вторжении России» слухами. Кроме того, глава государства призвал граждан страны не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов, «не бежать за солью и спичками».

