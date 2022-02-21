Зеленский сообщил о разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем аккаунте в Twitter о разговоре с американским коллегой о «событиях последних часов».

Он также отметил, что планирует беседу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

По его словам, начато заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

