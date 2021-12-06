Зеленский согласовал позиции с Блинкеном перед переговорами Байдена с Путиным

«Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно», - написал Зеленский в своем аккаунте d Twitter.

Также украинский президент поблагодарил США за поддержку «суверенитета и территориальной целостности» страны.

Встреча Путина с Байденом пройдет завтра 7 декабря в видеоформате. Транслироваться диалог президентов не будет. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран планируют, в частности, обсудить напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.

