Зеленский сменил командующего спецопераций ВС Украины
Президент Владимир Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВС Украины. Соответствующий документ размещен в понедельник на президентском сайте.
Одним указом Зеленский уволил Григория Галагана, другим назначил на эту должность Виктора Хоренко.
Галаган занимал должность командующего Сил специальных операций с 25 августа 2020 года. Также он работал заместителем начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом Службы безопасности Украины. С 2014 по 2019 год Галаган участвовал в операции на Донбассе.
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