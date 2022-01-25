Зеленский: Ситуация на востоке Украины находится под контролем

Украинский лидер также прокомментировал предстоящую 26 января встречу в нормандском формате. По словам Зеленского, он не ожидает прорыва, но надежда есть.

Ранее бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль заявил, что Зеленскому выгодно нагнетание страха вокруг гипотетической войны с Россией, глава государства может использовать угрозу конфликта как повод для выполнения Минских соглашений.