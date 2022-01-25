Зеленский: Ситуация на востоке Украины находится под контролем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев держит ситуацию на востоке страны под контролем. Об этом сообщает РИА Новости.
Украинский лидер также прокомментировал предстоящую 26 января встречу в нормандском формате. По словам Зеленского, он не ожидает прорыва, но надежда есть.
Ранее бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль заявил, что Зеленскому выгодно нагнетание страха вокруг гипотетической войны с Россией, глава государства может использовать угрозу конфликта как повод для выполнения Минских соглашений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Польша начала строительство забора на границе с Белоруссией
- Зампостпред РФ при ООН: Запад потакает украинским провокациям
- В Санкт-Петербурге несовершеннолетним запретили посещение театров
- СМИ: США доставили на Украину 300 противотанковых ракет Javelin
- Столтенберг: НАТО не будет размещать войска на Украине
- Протестующие предприниматели пытались ворваться в здание Верховной Рады в Киеве
- Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора
- Дочь Заворотнюк резко высказалась о здоровье матери
- Кулеба: Киев не примет уступок, принятых за его спиной
- Психолог рассказала, как помочь выпускнику с выбором профессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru