Зеленский: Ситуация на востоке Украины находится под контролем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев держит ситуацию на востоке страны под контролем. Об этом сообщает РИА Новости.

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Украинский лидер также прокомментировал предстоящую 26 января встречу в нормандском формате. По словам Зеленского, он не ожидает прорыва, но надежда есть.

Ранее бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль заявил, что Зеленскому выгодно нагнетание страха вокруг гипотетической войны с Россией, глава государства может использовать угрозу конфликта как повод для выполнения Минских соглашений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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