Зеленский сфотографировался на фоне картины с горящим Кремлем

Газета The Times опубликовала фотографию главы Украины Владимира Зеленского, на которой он стоит в своем кабинете на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем.

Отмечается, что фотография была сделана в рамках интервью Зеленского британской газете.

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Как рассказал автор статьи Саймон Шустер, данная картина находится в небольшой комнате рядом с кабинетом украинского лидера. Там же висят и другие полотна, которые Зеленский выбрал лично. В частности, на другой картине изображен российский военный корабль, идущий на дно. При этом самая любимая картина Зеленского, по словам журналиста, - с горящим Кремлем.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга с журналистами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КартинаВладимир Зеленский

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