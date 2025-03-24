Зеленский сфотографировался на фоне картины с горящим Кремлем
Газета The Times опубликовала фотографию главы Украины Владимира Зеленского, на которой он стоит в своем кабинете на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем.
Отмечается, что фотография была сделана в рамках интервью Зеленского британской газете.
Как рассказал автор статьи Саймон Шустер, данная картина находится в небольшой комнате рядом с кабинетом украинского лидера. Там же висят и другие полотна, которые Зеленский выбрал лично. В частности, на другой картине изображен российский военный корабль, идущий на дно. При этом самая любимая картина Зеленского, по словам журналиста, - с горящим Кремлем.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга с журналистами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru