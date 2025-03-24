Песков подтвердил, что Путин передал Трампу «личный подарок»
Президент РФ Владимир Путин действительно передал американскому коллеге Дональду Трампу «личный подарок». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, подробности о подарке будут раскрыты, если Путин «посчитает целесообразным сам когда-нибудь рассказать».
«Единственное, что я могу сказать - это действительно был абсолютно личный подарок», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Путин передал главе Белого дома его портрет, который был заказан «у ведущего российского художника», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru