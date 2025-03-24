Песков подтвердил, что Путин передал Трампу «личный подарок»

Президент РФ Владимир Путин действительно передал американскому коллеге Дональду Трампу «личный подарок». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нетаньяху подарил Трампу пейджер в память об операции Израиля против «Хезболлы»

По его словам, подробности о подарке будут раскрыты, если Путин «посчитает целесообразным сам когда-нибудь рассказать».

«Единственное, что я могу сказать - это действительно был абсолютно личный подарок», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Путин передал главе Белого дома его портрет, который был заказан «у ведущего российского художника», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодарокДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры