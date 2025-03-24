Песков подтвердил, что Путин передал Трампу «личный подарок»

По его словам, подробности о подарке будут раскрыты, если Путин «посчитает целесообразным сам когда-нибудь рассказать».

«Единственное, что я могу сказать - это действительно был абсолютно личный подарок», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Путин передал главе Белого дома его портрет, который был заказан «у ведущего российского художника», сообщает RT.

