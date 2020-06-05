Зеленский сделал главой украинской разведки человека Порошенко

«Назначить Кондратюка Валерия Витальевича председателем Службы внешней разведки Украины», - говорится в тексте указа, подписанного Зеленским.



Генерайл-лейтенант Кондратюк был главой департамент контрразведки СБ Украины в 2014-2015 годах. Затем стал начальником главного управления разведки Минобороны Украины.



В 2016-2019 годах занимал пост заместителя главы администрации Петра Порошенко, который в то время был президентом Украины.



Евдокимов возглавлял Службу внешней разведки Украины менее года — с сентяря 2019 года. До 2013 года он занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины, передает РИА ФАН.



Ранее сам Зеленский заявил, что приговор Порошенко «еще впереди». Сейчас на Украине в отношении бывшего экс-президента возбуждено почти два десятка уголовных дел.

