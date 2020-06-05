Шеф СНБО Украины пофантазировал о развале России при «нашей жизни»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о «неизбежном развале» России. Соответствующее заявление он сделал в эфире «24 канала».

Климкин обосновал отказ Украины от возвращения Крыма

«Это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось. Но то, что это будет при нашей жизни, — это 100 процентов», - сказал он, назвав России «искусственным образованием», которое было собрано под пулеметами.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру, что Крым «вернется» в состав Украины еще при жизни политика. В ответ бывший канцлер в своем подкасте упомянул дерзкое заявление дипломата и назвал его «каким-то украинским карликом», отмечает Ura.ru

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об угрозе начала Третьей мировой войны. Он отметил, что нынешняя ситуация ему напоминает 1913 год — последний мирный год перед началом Первой мировой войны.

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ФОТО: facebook.com/danilov.oleksiy
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