Зеленский заявил, хочет видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии
Участие Китая на саммите в Швейцарии очень важно для Украины. Об этом в интервью Reuters заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, предстоящей конференции в первую очередь будут обсуждаться ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными по формуле «всех на всех» и возвращение украинских детей.
«Если все страны поддержат, дальше разработают технический пошаговый план и потом презентуют или передадут его России... Если мы сможем довести до логического выполнения эти три пункта, то сможем перейти ко второй части сложных пунктов, которые могут привести к окончанию конфликта», - заключил Зеленский.
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии подтвердили более 60 государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США и ЕС продолжат вводить санкции против компаний из КНР
- Лондон не исключил изъятие замороженных российских активов
- Боррель потребовал исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху
- Зеленский заявил, хочет видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии
- Кингисеппский завод построит 199 катеров для МЧС
- Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в краже ее голоса
- Премия «Ясная Поляна» объявила шорт-лист номинации «Иностранная литература»
- Два теплохода затонули в ходе ледохода в Якутии
- Минцифры изучит подорожание мобильной связи на 8,5%
- В Израиле пробили рекордную серию пенальти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru