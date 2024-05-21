Зеленский заявил, хочет видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии

По его словам, предстоящей конференции в первую очередь будут обсуждаться ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными по формуле «всех на всех» и возвращение украинских детей.

«Если все страны поддержат, дальше разработают технический пошаговый план и потом презентуют или передадут его России... Если мы сможем довести до логического выполнения эти три пункта, то сможем перейти ко второй части сложных пунктов, которые могут привести к окончанию конфликта», - заключил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии подтвердили более 60 государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

