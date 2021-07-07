Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс конференции в Вильнюсе, заявил, что ждет от встречи с американским коллегой Джо Байденом конкретики и обсуждения вопросов обороны и экономики.
По его словам, необходимо понять, какое сотрудничество будет между странами в вопросах обороны, безопасности и экономики.
Украинский лидер подчеркнул, что страна чувствует поддержку США, теперь необходимо узнать конкретику этой поддержки.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Подготовка встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой не ведется.
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