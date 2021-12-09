В Грузии рассказали, кто помог Саакашвили покинуть Украину
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили помог покинуть украинскую территорию высокопоставленный чиновник из предыдущего правительства Украины. Такое заявление сделал грузинский прокурор Леван Вепхвадзе.
Ранее в четверг в Тбилисском городском суде начали рассматривать дело о незаконном пересечении границы Саакашвили. При этом прокурор, занимающийся этим делом, не указал имя бывшего чиновника.
«Детально установлено в том числе и то, кто помогал ему (Саакашвили - ред.) на территории Украины - это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства», - цитирует Вепхвадзе РИА Новости.
Экс-президент Грузии был задержан 1 октября, через несколько дней после пересечения им границы. По данным прокуратуры, политика перевезли в трейлере с молочными продуктами.
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