На Украине заявили о намерении снизить напряженность в отношениях с РФ

17 января 202022:43

Новая стратегия национальной безопасности Украины (СНБО) предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, стратегия была представлена в пятницу на заседании СНБО.

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Документ также предполагает стратегическое сотрудничество со странами блока НАТО, Евросоюзом и Соединенными Штатами. Помимо этого, проектом предусматривается восстановление мира и государственного суверенитета в Донбассе.

Как отмечает агентство, в настоящее время документ носит "консультативно-совещательный характер". Зеленским поручено его доработать. Ожидается, что его утверждение состоится в ближайшие недели.


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