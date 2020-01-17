На Украине заявили о намерении снизить напряженность в отношениях с РФ
Новая стратегия национальной безопасности Украины (СНБО) предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, стратегия была представлена в пятницу на заседании СНБО.
Документ также предполагает стратегическое сотрудничество со странами блока НАТО, Евросоюзом и Соединенными Штатами. Помимо этого, проектом предусматривается восстановление мира и государственного суверенитета в Донбассе.
Как отмечает агентство, в настоящее время документ носит "консультативно-совещательный характер". Зеленским поручено его доработать. Ожидается, что его утверждение состоится в ближайшие недели.
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