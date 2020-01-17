На Украине заявили о намерении снизить напряженность в отношениях с РФ

Документ также предполагает стратегическое сотрудничество со странами блока НАТО, Евросоюзом и Соединенными Штатами. Помимо этого, проектом предусматривается восстановление мира и государственного суверенитета в Донбассе.

Как отмечает агентство, в настоящее время документ носит "консультативно-совещательный характер". Зеленским поручено его доработать. Ожидается, что его утверждение состоится в ближайшие недели.



