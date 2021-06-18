Зеленский рассчитывает обсудить с Байденом Донбасс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что одной из главных тем в переговорах украинского президента Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена станет вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом глава МИД сообщил в эфире телеканала «1+1».

По его словам, украинская сторона уже начала подготовку визита Зеленского в Белый дом.

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«Безусловно, тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе будет ключевой во время визита. Там будет много других тем, но эта тема номер один», — отметил Кулеба.

Министр рассчитывает также, что визит Зеленского в Вашингтон поможет укрепить сотрудничество двух стран в сфере безопасности и укрепления обороноспособности Украины.

Президент США Джо Байден ранее пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДонбассДжо Байден
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