Зеленский рассчитывает обсудить с Байденом Донбасс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что одной из главных тем в переговорах украинского президента Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена станет вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом глава МИД сообщил в эфире телеканала «1+1».

По его словам, украинская сторона уже начала подготовку визита Зеленского в Белый дом.