Зеленский рассчитывает обсудить с Байденом Донбасс
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что одной из главных тем в переговорах украинского президента Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена станет вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом глава МИД сообщил в эфире телеканала «1+1».
По его словам, украинская сторона уже начала подготовку визита Зеленского в Белый дом.
«Безусловно, тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе будет ключевой во время визита. Там будет много других тем, но эта тема номер один», — отметил Кулеба.
Министр рассчитывает также, что визит Зеленского в Вашингтон поможет укрепить сотрудничество двух стран в сфере безопасности и укрепления обороноспособности Украины.
Президент США Джо Байден ранее пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- В Москве заработают первые рестораны, свободные от COVID-19
- Собянин продлил ограничительные меры до 29 июня
- Ялту затопило из-за дождей
- В Крыму предупредили об угрозе схода селей из-за ливней
- СМИ: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
- Губернатор Калужской области заболел COVID-19 после прививки
- Эриксену поставили кардиостимулятор и выписывают из больницы
- Произошел взрыв на газопроводе в Луганске
- Зеленский рассчитывает обсудить с Байденом Донбасс
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru