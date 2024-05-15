Зеленский распорядился перенести ближайшие международные мероприятия Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия. Об этом в своих соцсетях рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Зеленский вновь заявил о напряженной ситуации под Харьковом

По его словам, речь идёт о мероприятиях, которые были запланированы на ближайшее время.

«Также Владимир Зеленский поручил... проработать новые даты проведения», - написал Никифоров.

Зеленский перенес все международные визиты из-за обстановки под Харьковом

Ранее западные СМИ сообщили, что Владимир Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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