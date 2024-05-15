Зеленский распорядился перенести ближайшие международные мероприятия Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия. Об этом в своих соцсетях рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
По его словам, речь идёт о мероприятиях, которые были запланированы на ближайшее время.
«Также Владимир Зеленский поручил... проработать новые даты проведения», - написал Никифоров.
Зеленский перенес все международные визиты из-за обстановки под Харьковом
Ранее западные СМИ сообщили, что Владимир Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru