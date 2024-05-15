Зеленский распорядился перенести ближайшие международные мероприятия Украины

По его словам, речь идёт о мероприятиях, которые были запланированы на ближайшее время.

«Также Владимир Зеленский поручил... проработать новые даты проведения», - написал Никифоров.

Зеленский перенес все международные визиты из-за обстановки под Харьковом

Ранее западные СМИ сообщили, что Владимир Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

