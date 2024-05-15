Зеленский перенес все международные визиты из-за обстановки под Харьковом
Украинский лидер Владимир Зеленский из-за напряженной обстановки под Харьковом перенес все международные визиты, в которых планировал принять участие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офис президента Украины.
Отмечается, что решение о переносе визитов принималась по итогам ежедневного совещания, в котором участвовали военнослужащие и сотрудники силовых ведомств Украины.
В офисе президента Украины также поблагодарили партнеров за понимание. Новые даты мероприятий прорабатываются.
Ранее Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru