Зеленский перенес все международные визиты из-за обстановки под Харьковом

Украинский лидер Владимир Зеленский из-за напряженной обстановки под Харьковом перенес все международные визиты, в которых планировал принять участие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офис президента Украины.

Зеленский вновь заявил о напряженной ситуации под Харьковом

Отмечается, что решение о переносе визитов принималась по итогам ежедневного совещания, в котором участвовали военнослужащие и сотрудники силовых ведомств Украины.

В офисе президента Украины также поблагодарили партнеров за понимание. Новые даты мероприятий прорабатываются.

Ранее Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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