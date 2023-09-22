Зеленский провел переговоры с канадским премьер-министром

Украински лидер Владимир Зеленский провел переговоры с главой правительства Канады Джастином Трюдо. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.

Путин: Москва не отказывалась от переговоров с Киевом

По его словам, на встрече были затронуты сотрудничество стран в сфере обороны и реализацию формулы мира, предложенной Украиной. Также Киев и Оттава заключили двусторонние соглашения, цель которых — укрепление экономических связей между государствами.

Также глава Украины побеседовал с генерал-губернатором Канады, выступил в парламенте и встретился с общественностью Канады, бизнесменами и сообществом Украины.

Ранее Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил Зеленскому, что военного решения конфликта на Украине не существует. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:ПереговорыКанадаУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры