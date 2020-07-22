Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил всех, комментируя освобождение заложников, захваченных террористом, в Луцке. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

СБУ определила захват заложников в Луцке как теракт

«Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизнь», - говорится в сообщении.

Президент также подчеркнул ценность человеческой жизни, отметив, что «терроризму нет места ни в одной стране».

Напомним, злоумышленником стал дважды судимый 44-летний уроженец России. Он удерживал заложников в автобусе несколько часов. Президент Украины ранее выполнил требование террориста для освобождения нескольких заложников.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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