Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке
Президент Украина Владимир Зеленский записал видеообращение, опубликовав его на своей странице Facebook.
"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - говорит на видео украинский президент.
Публикация этой видеозаписи было требованием террориста, который захватил заложников в украинском Луцке. По некоторым данным, это позволило освободить трех заложников.
Напомним, злоумышленником является дважды судимый 44-летний уроженец России. Он захватил около 20 заложников в автобусе, среди них есть дети и беременные женщины.
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