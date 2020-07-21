Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке

Президент Украина Владимир Зеленский записал видеообращение, опубликовав его на своей странице Facebook.

"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - говорит на видео украинский президент.

Публикация этой видеозаписи было требованием террориста, который захватил заложников в украинском Луцке. По некоторым данным, это позволило освободить трех заложников.

Опубликовано Володимиром Зеленським Вторник, 21 июля 2020 г.






Напомним, злоумышленником является дважды судимый 44-летний уроженец России. Он захватил около 20 заложников в автобусе, среди них есть дети и беременные женщины.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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