Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке

Президент Украина Владимир Зеленский записал видеообращение, опубликовав его на своей странице Facebook.

"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - говорит на видео украинский президент.

Публикация этой видеозаписи было требованием террориста, который захватил заложников в украинском Луцке. По некоторым данным, это позволило освободить трех заложников.