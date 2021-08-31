Зеленский призвал США и Германию сохранить украинский транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявил о необходимости начать трехсторонние консультации с Германией, чтобы сохранить транзит газа через украинскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

По словам президента, нужно разработать "эффективные меры" против использования топлива в качестве оружия. Зеленский заявил, что энергетическую безопасность Европы можно сохранить путем консультаций в формате Украина - Германия - США.

США и Германия 21 июля подписали соглашение по проекту "Северный поток - 2". При этом власти США намерены принимать меры, если российская сторона будет использовать газ "в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины".

Также в ходе встречи Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана. Кроме того, украинский президент упомянул "коррупцию, шантаж и манипуляции", которыми якобы сопровождается российская энергетика.

