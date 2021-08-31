Зеленский назвал российский газ грязным из-за «выбросов метана и шантажа»
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм подверг критике российский газ, назвав его "самым грязным в мире" из-за выбросов метана, которые происходят при добыче и транспортировке, а также из-за якобы существующей в системе коррупции и шантажа. Об этом сообщает официальный сайт офиса президента.
По данным офиса президента, в ходе встречи политики также провели "подробный обмен мнениями" относительно газопровода "Северный поток-2", который, по словам Зеленского, несет угрозу безопасности Украины, а также энергетической безопасности европейских стран.
В ходе встречи Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана. Кроме того, украинский президент упомянут "коррупцию, шантаж и манипуляции". "Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект", - указано в сообщении.
При этом российский президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне заявил, что "Северный поток-2" будет поставлять самый чистый в мире газ с экологической точки зрения.
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