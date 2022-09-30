Зеленский призвал Раду проголосовать за упрощение национализации активов РФ

В случае принятия законопроекта российское имущество в стране будет национализировано в упрощенном порядке.



Ранее сообщалось, что в ДНР было подписано постановление о национализации имущества украинских олигархов, депутатов и некоторых других граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

