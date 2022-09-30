Зеленский призвал Раду проголосовать за упрощение национализации активов РФ
Украинский президент Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады проголосовать за упрощение процедуру национализации активов РФ. Об этом президент сообщил в своем видеообращении, размещенном в телеграм-канале.
В случае принятия законопроекта российское имущество в стране будет национализировано в упрощенном порядке.
Ранее сообщалось, что в ДНР было подписано постановление о национализации имущества украинских олигархов, депутатов и некоторых других граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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