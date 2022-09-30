Зеленский призвал Раду проголосовать за упрощение национализации активов РФ

Украинский президент Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады проголосовать за упрощение процедуру национализации активов РФ. Об этом президент сообщил в своем видеообращении, размещенном в телеграм-канале.

Зеленский отказался от переговоров с Россией

В случае принятия законопроекта российское имущество в стране будет национализировано в упрощенном порядке.

Ранее сообщалось, что в ДНР было подписано постановление о национализации имущества украинских олигархов, депутатов и некоторых других граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры