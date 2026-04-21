Зеленский призвал принять в ЕС Украину, Норвегию, Британию и Турцию

В состав Евросоюз следует включить ещё четыре государства. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В ЕС назвали нереалистичным вступление Украины к 2027 году

По его словам, в состав объединения должны войти Норвегия, Великобритания и Турция, а также Украина.

Зеленский указал, что принятие указанных стран сделает европейский блок более мощным.

«Союз, который может быть гораздо сильнее, как я считаю», — заключил он.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не допустит ускоренного вступления Украины в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
