Зеленский призвал принять в ЕС Украину, Норвегию, Британию и Турцию
21 апреля 202614:44
В состав Евросоюз следует включить ещё четыре государства. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, в состав объединения должны войти Норвегия, Великобритания и Турция, а также Украина.
Зеленский указал, что принятие указанных стран сделает европейский блок более мощным.
«Союз, который может быть гораздо сильнее, как я считаю», — заключил он.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не допустит ускоренного вступления Украины в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
