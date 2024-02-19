Фуры с военной техникой для ВСУ застряли на границе с Польшей
Протестующие польские фермеры не пропускают фуры с военной техникой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет издание «Страна».
Фуры стоят на границе уже третий день. Сообщается, что грузовики также везут боеприпасы для украинских артиллеристов.
Польские фермеры пообещали усилить протесты 20 февраля. Они анонсировали блокировку всех пунктов пропуска на границе с Украиной, транспортных узлов и подвижных путей.
Протестующие фермеры 12 февраля закрыли проезд для украинских фур через пять контрольно-пропускных пунктов. Остальной транспорт мог беспрепятственно пересекать границу, отмечает «Радиоточка НСН».
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