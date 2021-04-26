Зеленский призвал изменить «минский формат»

«Минский формат» соглашений нужно скорректировать или выбрать другой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Time.

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Президент отметил, что этот формат был разработан до его прихода к власти. По мнению политика, «минский процесс» должен быть более гибким в такой ситуации. Зеленский призвал в короткие сроки принять решение об изменении «минского формата». «Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», — подчеркнул президент.

Украинский лидер призвал Великобританию, Канаду и США принять более активное участие в этом вопросе. Зеленский также отметил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в любом месте. Ранее Путин посоветовал Зеленскому сначала переговорить с лидерами ДНР и ЛНР.

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ФОТО: president.gov.ua
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