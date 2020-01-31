Зеленский признал США ключевым союзником Украины

31 января 202014:21

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США были, есть и будут оставаться ключевым союзником Киева в вопросе защиты суверенитета страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео, который сейчас находится в Киеве.

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Зеленский добавил, что власти Украины «очень высоко» ценят усилия президента США Дональда Трампа, одновременно призвав Вашингтон активнее участвовать в вопросе урегулирования военного конфликта в Донбассе.

Президент Украины добавил, что украино-американский отношения не испортились даже на фоне импичмента против Трампа.

Напомним, поводом для импичмента против Трампа стали обвинения в том, что он якобы угрожал заморозить военную помощь Украине, если Киев на инициирует расследование деятельности сына Джо Байдена — Хантера.

Байден-старший считается основным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

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ФОТО: сайт президента Украины
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