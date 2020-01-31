Зеленский признал США ключевым союзником Украины

Зеленский добавил, что власти Украины «очень высоко» ценят усилия президента США Дональда Трампа, одновременно призвав Вашингтон активнее участвовать в вопросе урегулирования военного конфликта в Донбассе.

Президент Украины добавил, что украино-американский отношения не испортились даже на фоне импичмента против Трампа.

Напомним, поводом для импичмента против Трампа стали обвинения в том, что он якобы угрожал заморозить военную помощь Украине, если Киев на инициирует расследование деятельности сына Джо Байдена — Хантера.

Байден-старший считается основным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

