Эксперты усомнились в важности записи Трампа о противостоянии Украины и России для импичмента
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН пояснил, как новый информационный вброс против Трампа повлияет на импичмент президенту США.
Прeзидeнт США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможeт противостоять якобы российской агрeссии бeз помощи Вашингтона. Об этом сообщаeт AP News, ссылаясь на аудиозапись с амeриканским лидeром.
Согласно этой записи, глава Соeдинeнных Штатов Амeрики задавался вопросом о длитeльности борьбы Украины и России. При этом Трамп в нeй такжe призвал к увольнeнию посла США на Украинe Мари Йованович, пишет Газета.ру.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН отметил, что информация, подобная записи беседы американского президента Дональда Трампа на деловом ужине в Trump International Hotel в Вашингтоне в 2018 году, постоянно возникает в публичном пространстве, но на ход событий в США большого влияния не оказывает.
«Мы все наблюдаем появление такого рода информации о Трампе на протяжении нескольких лет. Это началось в период избирательной кампании 2016 года. Если брать в расчет предыдущий опыт, можно сказать, что такая информация влияет на ситуацию не сильно», - заявил эксперт.
Американист напомнил, что процедура импичмента Трампу уже запущена – в Сенате США за нее проголосовало большинство. Однако, отметил Рогулёв, существующий порядок процедуры не предусматривает привлечение к рассмотрению новых документов. Даже процедурная лазейка для противников Трампа выглядит весьма неубедительной при имеющемся раскладе сил.
«Возможность того, что кто-то будет требовать рассмотреть новые документы, остается. Отдельные сенаторы могут выступать с предложениями заслушать того или иного свидетеля, привлечь тот или иной документ. Но по каждому такому вопросу будет голосование, и вряд ли республиканцы, у которых большинство в Сенате, пойдут навстречу такого рода предложениям. Хотя это может затянуть рассмотрение дела в Сенате», - отметил американист.
Ранее профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, зачем президент США форсирует слушания по импичменту. По его мнению, Трамп спешит из-за того, что он знает, что республиканцы, которые составляют большинство в Сенате, проголосуют против импичмента. А президенту необходимо подойти к выборам, которые состоятся осенью 2020 года, с максимально развязанными руками.
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