Экс-депутат Рады: Зеленский введет на Украине военное положение

По словам экс-депутата, Зеленский уже принял соответствующее решение, однако президентский указ пока не подписан.

Как отметил Ляшко, военное положение на Украине якобы введут на 2 месяца, при этом мера не связана с ситуацией в Донбассе, а призвана ограничить права граждан.

«Эта антиконституционная афера Зеленского под вымышленными предлогами исключительно для того, чтобы задушить свободу слова и ограничить конституционные права граждан на протесты против коррумпированных властей», – заявил политик в эфире телеканала «НАШ».

