Экс-депутат Рады: Зеленский введет на Украине военное положение
Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря введет военное положение в стране. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.
По словам экс-депутата, Зеленский уже принял соответствующее решение, однако президентский указ пока не подписан.
Как отметил Ляшко, военное положение на Украине якобы введут на 2 месяца, при этом мера не связана с ситуацией в Донбассе, а призвана ограничить права граждан.
«Эта антиконституционная афера Зеленского под вымышленными предлогами исключительно для того, чтобы задушить свободу слова и ограничить конституционные права граждан на протесты против коррумпированных властей», – заявил политик в эфире телеканала «НАШ».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- В Кремле рассказали о поручениях Путина по спасению шахтеров в Кузбассе
- Россиянин получил срок за убийство мачехи битой
- В Черное море направляется американский ракетный эсминец Arleigh Burke
- Лукашенко: Оппозиция выработала новый план дестабилизации Белоруссии
- В России выявили 33 796 новых случаев COVID-19 за сутки
- Власти сообщили о еще девяти погибших при ЧП на шахте в Кузбассе
- СК возбудил дело на блогера, справившего нужду у фотографии ветерана
- «Спутник М» сформировал клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев
- Экс-депутат Рады: Зеленский введет на Украине военное положение
- Британские ученые обнаружили новый опасный штамм COVID-19 в Африке и Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru