Экс-депутат Рады: Зеленский введет на Украине военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря введет военное положение в стране. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

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По словам экс-депутата, Зеленский уже принял соответствующее решение, однако президентский указ пока не подписан.

Как отметил Ляшко, военное положение на Украине якобы введут на 2 месяца, при этом мера не связана с ситуацией в Донбассе, а призвана ограничить права граждан.

«Эта антиконституционная афера Зеленского под вымышленными предлогами исключительно для того, чтобы задушить свободу слова и ограничить конституционные права граждан на протесты против коррумпированных властей», – заявил политик в эфире телеканала «НАШ».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаУкраинаВладимир Зеленский
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