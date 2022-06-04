СМИ: Премьер-министр Японии может впервые посетить саммит НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите НАТО в Мадриде, политик станет первым японским премьером, посетившим встречу Североатлантического альянса. Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на источники.

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Отмечается, что на саммите Кисида планирует обсудить военную операцию на Украине, действия Китая и КНДР. Кроме того, премьер Японии намерен рассказать о планах страны по усилению обороноспособности.

Встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня. На саммите примут новую стратегическую концепцию альянса, рассмотрят вопросы укрепления НАТО и последствия изменения климата для сферы безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЯпония
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