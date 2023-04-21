Зеленский принял приглашение на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе

Украинский лидер Владимир Зеленский принял приглашение на июльский саммит Североатлантического альянса, который состоится в литовской столице Вильнюсе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

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Отмечается, что в ходе визита Столтенберга в Киев генсек НАТО и президент Украины обсудили подготовку к саммиту.

Ранее Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны на членство Украины в альянсе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Администрации Президента Украины
ТЕГИ:СаммитНАТОЙенс СтолтенбергВладимир Зеленский

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