Песков: Путин примет решение об участии в саммите G20 на этой неделе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России Владимир Путин до конца недели примет решение об участии в саммите G20, сообщает РИА Новости.

Визит на саммит G20 подтвердили 17 глав государств

«Мы проинформируем всех, когда решение будет принято», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20 в Индонезии, если на мероприятии будет присутствовать российский лидер Владимир Путин, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияG20Саммит G20Владимир ПутинДмитрий Песков
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