Песков: Путин примет решение об участии в саммите G20 на этой неделе
7 ноября 202214:20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России Владимир Путин до конца недели примет решение об участии в саммите G20, сообщает РИА Новости.
«Мы проинформируем всех, когда решение будет принято», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите G20 в Индонезии, если на мероприятии будет присутствовать российский лидер Владимир Путин, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 421 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 944 / сут.
- Депутат объяснил, почему продолжают приходить повестки в военкомат
- Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экодвижения
- СМИ: Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию
- Теплоходы прекратили переправку людей из Херсона на левый берег Днепра
- Украина получила зенитные комплексы NASAMS и Aspide
- СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров России и Украины
- Песков заявил об отсутствии возможности продолжить переговоры с Украиной
- Боррель заявил о зависимости ЕС от поставок из Китая
- ЕК выделит макрофинансовую помощь Украине
- Продажи новых легковых автомобилей в России рухнули на 62,8 процента
7 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru