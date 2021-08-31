Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с американским лидером Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил в своем Instagram.
Украинский президент опубликовал фото, на котором вместе с супругой Еленой спускается по трапу самолета.
«Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США», — написал Зеленский.
Украинский лидер выразил уверенность, что встреча с Байденом «будет содержательной», пишет «Свободная пресса».
Переговоры лидеров США и Украины запланированы на 1 сентября. Встречу Байдена и Зеленского переносили дважды, напоминает Ura.ru. Изначально переговоры должны были состояться 30 августа, позже их перенесли на 31-е, затем — еще на сутки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану
- В Японии обнаружили в вакцине Pfizer резиновую крошку
- Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом
- Лидер афганского сопротивления назвал условие прекращения борьбы с талибами
- В Польше рассказали о главном страхе России
- СМИ: в России подешевело жилье
- В Киеве назвали условия, чтобы Украина пошла в наступление на Донбасс
- Исследование: большинство россиян провели лето на отечественных курортах
- Сборка модулей новой российской космической станции могут начаться в 2027 году
- Автомобилистам рассказали о новом способе обжаловать штраф
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru