Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом

Украинский президент опубликовал фото, на котором вместе с супругой Еленой спускается по трапу самолета.

«Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США», — написал Зеленский.

Украинский лидер выразил уверенность, что встреча с Байденом «будет содержательной», пишет «Свободная пресса».

Переговоры лидеров США и Украины запланированы на 1 сентября. Встречу Байдена и Зеленского переносили дважды, напоминает Ura.ru. Изначально переговоры должны были состояться 30 августа, позже их перенесли на 31-е, затем — еще на сутки.

