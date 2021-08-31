Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с американским лидером Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил в своем Instagram.

Украинский президент опубликовал фото, на котором вместе с супругой Еленой спускается по трапу самолета.

«Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США», — написал Зеленский.

Украинский лидер выразил уверенность, что встреча с Байденом «будет содержательной», пишет «Свободная пресса».

Переговоры лидеров США и Украины запланированы на 1 сентября. Встречу Байдена и Зеленского переносили дважды, напоминает Ura.ru. Изначально переговоры должны были состояться 30 августа, позже их перенесли на 31-е, затем — еще на сутки.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ПереговорыСШАДжо БайденВладимир Зеленский
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